Las casas reales europeas trasladan su pesar por la muerte de Harald de Noruega

Una bandera con el escudo de armas noruego y una cinta negra ondea a media asta en el Palacio Real de Oslo. El rey Harald V de Noruega falleció a los 89 años

La muerte de Harald V de Noruega a los 89 años ha unido en el duelo a las casas reales europeas, que han despedido al monarca con mensajes de afecto y admiración por una vida marcada por el servicio, la cercanía y el sentido del deber.

Desde España, Felipe VI y Letizia han expresado su "profunda tristeza" por el fallecimiento del decano de las monarquías europeas, a quien han querido recordar como "un ejemplo de responsabilidad, dignidad, sencillez y dedicación incansable" a su país a lo largo de sus 35 años de reinado.

Los reyes de España | Europa Press

Pero el primero en reaccionar a la noticia ha sido el rey Carlos Gustavo de Suecia, quien además ha decretado una jornada de luto para llorar al jefe de Estado de su país vecino, su "querido amigo". De Harald ha recordado que soportó "las penurias de la guerra y el exilio" durante su infancia, así como su regreso a "una Noruega libre". "Tanto como jefe de Estado como atleta de éxito, fue un representante excepcional de su país. Lo dio todo por Noruega", ha ensalzado, antes de transmitir sus condolencias a la reina Sonja y de desear "éxito y buena fortuna" a su ahijado Haakon, que ahora sube al trono.

El rey Carlos Gustavo de Suecia | Europa Press

También su primo, el rey Carlos III de Inglaterra ha lamentado la muerte de quien "sirvió a su pueblo con una dedicación inquebrantable, guiando a Noruega a través de tiempos de grandes cambios con calidez y humildad". "Toda mi familia se une para recordar a un pariente y amigo muy querido cuya amabilidad, compasión y profundo sentido del deber resonaron desde el otro lado del mar y a lo largo de las décadas", ha expresado.

El rey Carlos III de Inglaterra | Europa Press

Por su parte, Guillermo y Máxima de los Países Bajos han emitido sus condolencias recordando "con cariño" la amistad que les unía y los viajes que realizaron juntos. "El rey Harald permanece en nuestros pensamientos como la personificación de la conexión y la amistad", han destacado junto al "amor, orgullo y convicción" que caracterizaron su reinado.

Guillermo y Máxima de Holanda | Europa Press

Federico y Mary de Dinamarca han trasladado directamente su pésame al nuevo rey de Noruega con un emotivo texto. "Tu padre ha significado mucho para nosotros. El rey Harald podía, con su manera tranquila de ser y su mirada perspicaz, unirnos a todos. Era un buen ser humano, con brillo en los ojos y un gran corazón", han realzado, sin olvidarse de cómo "unió el deber y la responsabilidad con cercanía y humildad" y dando por sentado que Haakon desempeñará ese papel "con la misma serenidad y dignidad".

Los reyes Federico y Mary de Dinamarca | Europa Press

"Su sentido del humor, su humanidad y su sinceridad lo convirtieron en un hombre verdaderamente especial, profundamente apreciado y querido por tantos", han agregado los reyes Felipe y Matilda de Bélgica, también emparentados familiarmente con Harald V.

Felipe y Matilda de Bélgica | Europa Press

Asimismo, los Grandes Duques de Luxemburgo, Guillermo y Stéphanie, han mostrado su tristeza por el fallecimiento del monarca noruego, de quien loaron su "excepcional fuerza, voluntad y resistencia". De hecho, al igual que el rey de Suecia, han recordado su faceta deportiva para glosar sus éxitos —campeón mundial de vela (1987), después campeón europeo (2005) y participante en tres Juegos Olímpicos (Tokio 1964, México, 1968 y Múnich 1972)— y cómo se mantuvo "fiel a su lema: Todo por Noruega".