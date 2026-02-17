Muere el reverendo Jesse Jackson, histórico líder por los derechos civiles en Estados Unidos

El reverendo Jesse Jackson, líder histórico por los derechos civiles en Estados Unidos y dos veces candidato por el Partido Demócrata a las presidenciales, ha fallecido este martes a la edad de 84 años, según ha confirmado la propia familia.

"Su inquebrantable compromiso con la justicia, la igualdad y los derechos humanos contribuyó a forjar un movimiento global por la libertad y la dignidad", reza el comunicado emitido, en el que se destaca su "incansable" labor por los demás, hasta el punto de que su liderazgo sirvió para "elevar la voz de quienes no la tenían". "Su incansable creencia en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas y les pedimos que honren su memoria peleando por los valores por los que vivió", concluye el escrito.

Jackson, colaborador de Martin Luther King, nació en 1941, en Greenville, Carolina del Sur, en plena segregación racial en Estados Unidos. Caminó junto al reverendo King en las grandes marchas de 1965 antes de que en 1968 presenciara el asesinato de su amigo en Memphis. Después de aquello, fundó Operation PUSH, que en en 1996 pasó a llamarse Rainbow PUSH Coalition tras la fusión con The National Rainbow Coalition, una organización a través de la cual continuó con su defensa de los derechos civiles.

Ejerció como senador de facto para el Distrito de Columbia entre 1991 y 1997 y como candidato demócrata a la Casa Blanca en la década de los 80 logró movilizar el registro de millones de electores. En noviembre de 2017 reveló que tenía Parkinson y admitió que cada vez le era más difícil llevar a cabo actividades cotidianas.

"Un buen hombre"

Una vez conocido su fallecimiento, el presidente Trump ha destacado de él que "era un buen hombre", con "mucha personalidad, determinación y astucia". "Era alguien que realmente amaba a la gente", ha puesto en valor, antes de subrayar que fue "una fuerza de la naturaleza como pocos antes que él". "Le echaremos de menos", ha sostenido.

Y, tras asegurar que "detestaba" a Obama, a pesar de haber tenido mucha influencia en su ascenso a la Casa Blanca, el actual presidente de Estados Unidos ha asegurado que para él "siempre fue un placer ayudar a Jesse en su camino" a pesar de ser tachado "falsamente" de racista por "los canallas y lunáticos de la izquierda radical".