Mueren 13 turistas, dos de ellos españoles, al estrellarse una avioneta cerca de las Líneas de Nazca (Perú)

Al menos 13 personas han muerto al estrellarse una avioneta turística que se dirigía a Líneas de Nazca, en el sur de Perú.

Según el informe de pasajeros, dos de ellos eran de nacionalidad española, siete procedían de Italia, otros dos eran alemanes y los dos tripulantes eran peruanos.

A través de las redes sociales, las autoridades de Nazca han confirmado que la aeronave siniestrada, perteneciente a la empresa Aerodiana, partió de la ciudad de Pisco para sobrevolar estas conocidas figuras precolombinas.

La avioneta acabó estrellándose, por causas bajo investigación, en el sector de Pueblo Viejo, muy cerca de las líneas.

Imágenes del siniestro en Perú

"La investigación del accidente y la supervisión de las operaciones aeronáuticas corresponden a las autoridades competentes, quienes determinarán las causas y las responsabilidades conforme a ley", ha concluido el municipio de Nazca.