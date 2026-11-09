Mueren al menos 14 personas en un incendio en un edificio de viviendas en China

Un incendio en un edificio de viviendas en China

Al menos 14 personas han muerto como consecuencia de un incendio en un edificio de viviendas en la ciudad de Taiyuán, al norte de China.

Según la información de la agencia oficial china, el fuego se declaró el domingo por la tarde en el complejo de apartamentos Howard Johnson International, y los equipos de emergencia tardaron unas dos horas en extinguir las llamas.

Mientras las autoridades locales han anunciado ya la apertura de una investigación para esclarecer las causas del incendio, los heridos fueron trasladados a los hospitales cercanos para recibir atención médica.