Mueren 50 personas por la detonación de un almacén de explosivos en Birmania

Al menos 50 personas han muerto y 70 más han resultado heridas tras la detonación de un almacén de explosivos en Birmania, cerca de la frontera con China.

La explosión ha afectado a varios edificios de viviendas cercanos y los servicios de emergencia continúan buscando bajo los escombros a posibles supervivientes, según informan medios birmanos.

El grupo rebelde Ejército de Liberación Nacional Ta’ang ha confirmado que el edificio era uno de sus almacenes de munición y que contenía explosivos que iban a utilizar en una cantera controlada por la organización. Además, ha anunciado una investigación minuciosa de las causas de la explosión.

Birmania está gobernada por el ejército desde el golpe de estado de 2021. Los militares desataron una dura campaña de represión contra opositores, activistas y manifestantes, a lo que se ha venido sumado un repunte de los enfrentamientos entre el ejército y diversos grupos rebeldes en varios estados del país, especialmente en zonas del noreste del país, cerca de la frontera con China.