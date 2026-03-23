Mueren los dos pilotos del avión siniestrado en el aeropuerto de Nueva York

El piloto y el copiloto del avión de Air Canada siniestrado en el aeropuerto estadounidense de LaGuardia, situado en la ciudad de Nueva York, han perdido la vida después de que la aeronave chocase, tras el aterrizaje, contra un vehículo de bomberos.

En el interior del avión, de la aerolínea Jazz Aviation —que operaba el vuelo de Air Canada para la ruta entre Montreal, en Canadá, y Nueva York— viajaban 72 pasajeros y cuatro tripulantes, según los datos preliminares de la aerolínea, y decenas de ellos han sido trasladados a los hospitales, según han confirmado las autoridades.

El aeropuerto continúa cerrado, tal y como ha publicado hace unos minutos a través de sus redes sociales.