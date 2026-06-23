Un muerto en una estampida durante la retransmisión del Jordania-Argelia del Mundial

Aficionados de la selección de Jordania siguen un partido del Mundial a través de una pantalla gigante

Al menos una persona ha muerto y otras ocho han resultado heridas a causa de una estampida registrada en una plaza de la capital jordana en la que se estaba retransmitiendo el partido entre las selecciones de Jordania y Argelia en el marco del Mundial de fútbol.

Son datos facilitados por la policía del reino hachemita, que ha apuntado también que los heridos han tenido que ser hospitalizados, si bien su pronóstico no reviste especial gravedad.

Por el momento se desconoce el motivo por el cual comenzó esa estampida en la plaza de Amán que acogía pantallas gigantes para ver el encuentro, que se saldó con una victoria del combinado argelino por dos goles a uno y la eliminación de Jordania del torneo.