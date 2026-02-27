Al menos un muerto en Milán al chocar un tranvía contra un edificio

Al menos una persona ha muerto y otras 39 han resultado heridas —tres de ellas, de mayor gravedad— como consecuencia del choque del tranvía de Milán contra una tienda en el centro de la ciudad.

El único fallecido que se ha reportado por ahora es un transeúnte, que recibió el impacto del tren después de su descarrilamiento. Los otros tres heridos graves han sido trasladados al hospital.

Accidente de tranvía en Milán | Europa Press

El suceso ha tenido lugar sobre las 16 horas en la calle de Vittorio Veneto, mientras el transporte público siniestrado circulaba desde la Plaza de la República hacia la Puerta de Venecia.

Tal y como ha publicado el diario italiano La Stampa, las primeras conclusiones remiten a un exceso de velocidad del tranvía, un nuevo modelo Tramlink, bidireccional, que opera en Milán desde hace pocas semanas. De hecho, el fiscal jefe de Milán ya ha confirmado la apertura de una investigación por homicidio involuntario y homicidio culposo.