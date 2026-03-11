Más de 30 países acuerdan una liberación récord de reservas de petróleo para frenar su subida

La Agencia Internacional de la Energía, el organismo que agrupa a más de una treintena de los principales países del mundo, ha acordado por unanimidad la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia; una medida concebida para poner freno al impacto de la escalada bélica en el golfo Pérsico en los precios del suministro y restablecer la calma en los mercados.

Si bien los mercados han empezado a calmarse a raíz de que el G7 se abriera a estudiar esta medida y de que Trump anunciase que la guerra concluirá pronto, ahora la decisión unánime ha sido poner en circulación hasta 400 millones de barriles de petróleo que los países tienen almacenados. Por ponerlo en escala, la última vez que se tomó esta decisión fue a raíz de la decisión de Putin de invadir Ucrania, en 2002, y se liberaron 182 millones de barriles en dos tandas.

Ahora, el impacto del cierre del estrecho de Ormuz es mayor, pues constituye la principal puerta de salida de las refinerías del golfo Pérsico y la ruta que recorre una cuarta parte del petróleo del mundo y una quinta parte del gas. De hecho, por ahí circulan unos quince millones de barriles diarios de crudo y otros cinco millones de barriles diarios de sus derivados, y su principal destinatario es el mercado asiático.

De hecho, esta misma mañana la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ya anunció que comenzaría a liberar reservas de petróleo el próximo lunes, independientemente de la decisión que tomase la agencia internacional. En su caso, tres cuartas partes de su suministro provienen de esta arteria comercial.

La cifra que se ha acordado ahora liberar constituye una cuarta parte del total de barriles que almacenan los 32 países que se agrupan en la AIE, de modo que todavía restan unos 1.200 barriles de reserva de emergencia que se suman a 600 más que las conservan por obligación legal las industrias.

Sexta liberación

Desde la creación en 1974 de este organismo internacional sobre la energía, hasta en cinco ocasiones se ha recurrido a las reservas estratégicas de petróleo: en 1991, por la guerra del Golfo; en 2005, tras el paso de los huracanes Katrina y Rita; en 2011, debido a la crisis de Libia; y dos veces en 2002, a raíz de la guerra en Ucrania.

Pese a la importancia de esta nueva liberación de combustible, "la mayor de la historia", en palabras del responsable de la agencia, Fatih Birol, la clave ahora pasa por reanudar el tránsito a través del estrecho de Ormuz. Y es que, como ha dicho el economista turco, restablecer la estabilidad de los flujos de petróleo y gas tiene importantes implicaciones para la seguridad energética, la asequibilidad de la energía y, en general, la economía global.

Ahora pasa por Ormuz un 10%

Según los datos de la AIE, el conflicto abierto por decisión de Estados Unidos e Israel y que Irán ha decidido escalar al involucrar al resto de países de su entorno ha obstaculizado el flujo de petróleo a través de Ormuz a niveles inéditos.

Actualmente, sus volúmenes de exportación de crudo y productos refinados son inferiores al 10% del rango previo a esta crisis bélica, lo que está obligando a los operadores de la región a cerrar o reducir sustancialmente su producción.

Así ha ocurrido, por ejemplo, en la principal empresa energética de Bahréin, Bapco Energies, que opera la única refinería del país; en una de las plantas de Aramco en Arabia Saudí, la mayor petrolera del mundo; o en Qatar, donde un ataque con drones ha provocado el cierre de la planta de exportación de gas natural licuado más grande del mundo.

Ayer mismo, el presidente de Aramco, Amin H. Nasser, subrayó que estamos ante "la mayor crisis que ha enfrentado la industria del petróleo y el gas de la región", de modo que consideró "absolutamente crucial" reabrir Ormuz. Su mensaje de presión se suma al de otros empresarios del golfo que también se han mostrado críticos con la apertura de este conflicto.