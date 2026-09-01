Navarra abre hasta el 2 de octubre el plazo para proponer candidaturas a la Medalla de Oro 2026

El Gobierno de Navarra abrió el plazo para presentar candidaturas a la Medalla de Oro de Navarra / Nafarroako Urrezko Domina 2026, la máxima distinción de la Comunidad Foral, que reconoce a personas, instituciones, entidades y colectivos que hayan destacado por su aportación a la mejora de la sociedad, la consolidación de los valores democráticos o la proyección exterior de Navarra.

Las candidaturas podrán presentarse hasta las 14.00 horas del próximo 2 de octubre. Podrán proponerlas instituciones, entidades, asociaciones y personas físicas o jurídicas, aunque no podrán hacerlo quienes soliciten la distinción para sí mismos o para las organizaciones que representen legalmente.

Las propuestas deberán registrarse de forma electrónica a través del Registro General Electrónico del Gobierno de Navarra, en las oficinas de registro de la Administración foral o en cualquiera de los lugares habilitados conforme a la normativa administrativa.

Hasta tres candidaturas seleccionadas

El jurado encargado de valorar las propuestas podrá seleccionar hasta tres candidaturas atendiendo a diferentes criterios, entre ellos la trayectoria ejemplar, la contribución a los valores democráticos, el impulso de iniciativas solidarias y el trabajo en beneficio de la ciudadanía.

También se tendrá en cuenta la contribución a una sociedad más justa y solidaria desde ámbitos como la cultura, la actividad empresarial o el ámbito social. Entre los criterios figuran además la promoción de la igualdad y la aportación social de las mujeres, el impulso de la educación, la salud y el medio ambiente, así como aquellas actuaciones que hayan contribuido a mejorar la imagen y la proyección de Navarra en el exterior.

El jurado estará presidido por el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, y contará con representantes de diferentes áreas del Gobierno foral, entre ellas Comunicación, Igualdad, Desarrollo Económico, Educación, Derechos Sociales, Salud, Innovación, Medio Ambiente, Acción Exterior y Cultura.

Una vez valoradas las propuestas, el jurado elevará su selección al Gobierno de Navarra, que será el encargado de aprobar finalmente la concesión de la Medalla, previa conformidad de la persona, entidad o colectivo elegido.

La Medalla de Oro de Navarra se concede desde 1982 y su entrega se enmarca habitualmente en los actos solemnes con motivo del Día de Navarra, el 3 de diciembre.

En la edición de 2025, la distinción fue concedida a título póstumo al empresario Manuel Torres, en reconocimiento a su trayectoria, su apuesta por la innovación, la creación de empleo y la internacionalización.