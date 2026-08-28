Nepal informa de que uno de los españoles desaparecidos en las riadas ha sido localizado

Imagen de la devastación causada por las inundaciones entre Nepal y Tíbet

Uno de los tres españoles que figuran en la lista de desaparecidos de las autoridades nepalíes después de las fuertes riadas del pasado martes ha sido localizado, si bien todavía se desconoce en qué estado se encuentra.

Así pues, solo dos españoles se encuentran entre las 743 personas de 36 nacionalidades diferentes que continúan en paradero desconocido, mientras un total de 121 han podido ser rescatados.

Mientras tanto, la última información facilitada por el gobierno de España mantiene la cifra de tres desaparecidos ofrecida en las últimas horas, actualizada un día después de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, confirmase ayer que eran cuatro los españoles afectados por las graves inundaciones que sufrió la frontera entre Nepal y Tíbet.

Detrás de esta divergencia puede haber distintos motivos, entre los cuales figura la posibilidad de que el otro español esté siendo contabilizado al otro lado de la frontera por las autoridades de China, donde otras 558 personas se encuentran ilocalizables. De ese total, según la agencia oficial de noticias, hay 260 extranjeros.

El desastre ha dejado de momento casi 550 fallecidos en territorio nepalí por otros cinco en suelo chino.