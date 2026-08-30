Nepal localiza al último de los tres españoles desaparecidos tras la gran riada

Los equipos de rescate trabajan en las zonas más afectadas por las devastadoras riadas en Nepal.

El gobierno de Nepal ha localizado ya al último de los tres españoles que daba por desaparecidos tras la devastadora riada en la frontera entre Nepal y Tíbet.

La última actualización de este domingo incluye en una lista de "localizados y en contacto" a los tres españoles, junto a un ciudadano belga y otro estadounidense.

De momento, de los casi 3.000 desaparecidos, un total de 591 extranjeros siguen en paradero desconocido.

Por ahora se contabilizan unos 750 muertos (734 en Nepal y 16 en Tíbet) y enormes daños materiales al paso de las riadas.

En cambio, fuentes del ministerio de Exteriores del gobierno de España han indicado a La Región Internacional que todavía mantienen dos españoles en la lista de desaparecidos.