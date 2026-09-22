Netanyahu acusa al alcalde de Nueva York de incitar "disturbios contra los judíos" y financiar a Hamás

"Voy a ir a la ONU, y voy a decir la verdad sobre ti". Con esta amenaza dirigida al alcalde de Nueva York, el primer ministro de Israel ha anunciado que viajará a la gran manzana para asistir a la asamblea de Naciones Unidas a pesar de la orden de detención internacional que pesa sobre él por crímenes de guerra contra el pueblo palestino.

Zohran Mamdani, que en su campaña por hacerse con el bastón de mando de la ciudad llegó a prometer que enviaría a la policía local a detener a Benjamin Netanyahu si ponía un pie en la urbe, se ha convertido así en el blanco de la ira del premier israelí. En un video difundido a través de sus redes sociales, ha vuelto a acusar sin pruebas al regidor de "apoyar" a Hamás y de incitar "disturbios contra los judíos". "Debería darle vergüenza", ha sentenciado.

Las palabras de Netanyahu llegan el mismo día en que Mamdani protagonizaba una recepción al presidente Trump en su residencia oficial, tras la cual ambos mostraron cordialidad a pesar de sus muchas diferencias y de que llegaron a tacharse mutuamente de "lunático comunista" o "déspota fascista". "Creo que tiene potencial para convertirse en un buen alcalde", ha sostenido el inquilino de la Casa Blanca al término del encuentro.

La tercera reunión entre ambos tras la victoria del demócrata el pasado año sirvió, como detalló el propio Mamdani, para seguir profundizando en el proyecto de construcción de 12.000 viviendas en Nueva York, que requerirá unos 21.000 millones de dólares del gobierno federal. "Agradecemos el compromiso del presidente con la ciudad", ha puesto en valor el alcalde.