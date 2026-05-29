Netanyahu anuncia que las tropas de Israel avanzan hacia el centro de Líbano

En el marco de la intención de Israel de intensificar la ofensiva militar en Líbano, su primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha anunciado que sus tropas avanzan ya hacia el centro del país.

"Nuestras fuerzas han cruzado el río Litani y han avanzado hacia las posiciones dominantes. También estamos operando en Beirut y en el valle de la Becá, a lo largo de todo el frente, y estamos asestando duros golpes a Hezbolá", ha asegurado el mandatario del país hebreo en una visita a las tropas desplegadas en Líbano.

Pese al alto el fuego en vigor y a que hay conversaciones de paz en marcha, Netanyahu no tiene previsto poner fin a los bombardeos sobre su vecino del norte, donde más de 3.300 personas han perdido la vida a causa de ataques de Israel desde principios de marzo.

Con este ritmo de casi cuarenta personas asesinadas al día solo en el país mediterráneo como trasfondo, está convocada en Washington una nueva ronda de conversaciones entre Israel y Líbano la semana que viene.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el pasado 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en el marco de su ofensiva contra el país asiático.