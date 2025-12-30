"No significa sí, y sí significa anal": investigación en el ejército alemán

"Solo se folla a quien quiere que se la follen. Y recuerden: no significa sí, y sí significa anal". Es solo una de las "bromas sobre violaciones" de un mando militar del ejército alemán que figura en la documentación que manejan ya las fuerzas armadas y que ha servido para realizar una investigación que ha derivado ya en la expulsión de decenas de soldados germanos. En total, se están investigando más de 200 cargos penales y disciplinarios, con hasta 63 personas en el centro de las pesquisas.

Extremismo de derecha, conducta sexual inapropiada, rituales violentos y drogas duras conforman el marco: docenas de paracaidistas están acusados de agresión sexual y acoso contra mujeres y al menos 30 se hallan involucrados en incidentes de extrema derecha y antisemitas por posar con uniformes nazis, utilizar el saludo hitleriano o insultar a los judíos.

La respuesta inicial del ejército ante las quejas de varias mujeres, tal y como ha publicado Frankfurter Allgemeine Zeitung, no solo no conllevó la adopción de medidas, sino que supuso la expulsión de quienes denunciaron abusos sexuales por parte de sargentos o suboficiales del regimiento. Todo ello, a pesar de que dos de los paracaidistas habían sido condenados apenas un par de años antes por violar a una compañera.

Ante la magnitud del caso, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha lamentado que los mandos militares no atajaran "con la firmeza adecuada" unos casos que ha calificado como "impactantes" y que tuvieron lugar en el Regimiento de Paracaidistas 26 de Zweibrücken, en el estado federado de Renania-Palatinado.