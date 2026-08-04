Noboa anuncia el despliegue de 4.000 policías y militares en Quito ante el repunte de la violencia

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en un acto de entrega de helicópteros en la Base Aérea de Salinas, en la mitad sur de la costa ecuatoriana

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado este lunes el despliegue adicional de 4.000 policías y militares en Quito para reforzar la seguridad de la capital ante el repunte de la violencia atribuido a grupos criminales.

El operativo, denominado Plan de Protección de Quito, contempla la incorporación de 2.000 policías y 2.000 militares que serán destinados a las zonas consideradas de mayor afluencia y a aquellos sectores donde se ha detectado una mayor presencia de estructuras criminales.

“Una capital segura se transmite a un país seguro”, ha señalado Noboa en un vídeo difundido a través de redes sociales. El mandatario ha advertido además a quienes pretendan “intimidar al Estado y su capital” de que “cada ataque tendrá una respuesta más fuerte”.

Los efectivos reforzarán la vigilancia en lugares como oficinas, centros educativos, estaciones de Metro, paradas de autobús, mercados, entidades bancarias y barrios de la capital.

Según ha informado el diario ecuatoriano Primicias, el despliegue se concentrará especialmente durante los periodos de mayor movilidad de la población, entre las 4.00 y las 11.00 horas y desde las 17.00 hasta las 2.00 horas.

El dispositivo contará además con un centenar de vehículos y motocicletas, así como con 20 drones, con el objetivo de mejorar la capacidad de vigilancia y respuesta de las fuerzas de seguridad.

Los agentes y militares también intensificarán los controles en los principales accesos a Quito y en las zonas identificadas como de mayor actividad de organizaciones criminales.

El anuncio se produce en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad en Ecuador. Quito y otros cantones pertenecientes a diez provincias permanecen actualmente bajo estado de excepción debido a los elevados niveles de violencia y a la actividad de grupos criminales.

Noboa ha defendido la necesidad de reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en la capital para evitar que las organizaciones criminales puedan generar situaciones de caos o intimidación.

“Ya defendimos una vez esta ciudad de quienes pretendían imponer el caos y la anarquía, hoy lo volveremos a hacer”, ha afirmado el presidente ecuatoriano al presentar el nuevo dispositivo.

El Gobierno pretende con este operativo aumentar la capacidad de prevención y respuesta ante posibles ataques y reforzar la protección de los ciudadanos en los principales espacios públicos y zonas estratégicas de Quito.