Nomade Nation cierra una ronda de 1,8 millones para acelerar su expansión en Europa

Nomade Nation, compañía española especializada en el diseño y fabricación de campers premium, ha cerrado una ronda de financiación de 1,8 millones de euros, liderada por Prodinco y en la que también han participado los actuales inversores de la empresa.

La operación permitirá a la compañía afrontar una nueva etapa de crecimiento, con el foco puesto principalmente en la expansión comercial en Europa, la apertura de nuevos puntos de venta propios y el desarrollo de dos nuevos modelos de vehículos.

La ronda se produce en un momento de fuerte crecimiento para la empresa. Nomade Nation cerró 2025 con una facturación de 6 millones de euros y prevé alcanzar los 11 millones en 2026, lo que supondría un incremento aproximado del 83%.

Además, durante este ejercicio la compañía ha alcanzado por primera vez resultados positivos desde su fundación en 2022.

Nomade Nation comercializa actualmente sus vehículos en España y cuenta con una red de distribución internacional en Francia, Bélgica, Alemania, Italia y Dinamarca.

La empresa prevé reforzar su presencia en estos mercados durante 2027 mediante la ampliación del número de puntos de venta y el fortalecimiento de su red de servicio y posventa. Parte de los fondos obtenidos se destinará también al desarrollo de una red propia de establecimientos.

Tras la apertura de un espacio comercial en Valencia, la compañía inaugurará en septiembre un nuevo concesionario en Terrassa (Barcelona), situado cerca de su centro de producción de Montcada i Reixac. Además, prevé abrir un segundo establecimiento en la Comunidad de Madrid a mediados de 2027.

La compañía también ampliará su actual gama, integrada por los modelos Neo, Neo S, Space y Space S, con el lanzamiento de dos nuevas propuestas.

El primero de estos nuevos modelos será presentado a finales de 2026, dentro de la estrategia de la compañía para ampliar su oferta y reforzar su posicionamiento en el mercado de campers premium.

El crecimiento comercial estará acompañado de un aumento de la capacidad productiva. Nomade Nation fabrica sus vehículos en Montcada i Reixac (Barcelona), donde durante este año ha incorporado una segunda línea de producción.

Actualmente, la empresa cuenta con un equipo de alrededor de 40 trabajadores.

Durante los próximos meses, Nomade Nation continuará reforzando también su infraestructura comercial y digital. Coincidiendo con la celebración del Caravan Salon de Düsseldorf, la compañía tiene previsto lanzar una nueva plataforma digital.

El objetivo de esta herramienta será facilitar a los clientes procesos como la configuración, financiación, prueba y contratación de servicios de posventa de sus vehículos.

La compañía considera que la combinación de la expansión internacional, el aumento de la capacidad productiva, la ampliación de la gama y el refuerzo de su red comercial permitirá afrontar su próxima fase de crecimiento en el mercado europeo.