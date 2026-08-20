Nueva masacre de Rusia sobre Kiev con un bombardeo sobre viviendas y un hospital infantil

Un nuevo ataque brutal de Rusia contra la capital de Ucrania, con bombardeos durante esta madrugada sobre viviendas, un hospital infantil y una escuela, deja un triste balance de no menos de trece muertos y unos cuarenta heridos.

Además de expresar sus condolencias por los daños personales, que las autoridades no descartan que vayan en aumento, de la "destrucción" que deja tras de sí este "ataque masivo" ha hablado también el presidente Zelenski: "Los rusos llevaban mucho tiempo preparándose, combinando diversos tipos de misiles balísticos, misiles de crucero y drones, para infligir el máximo daño a la infraestructura civil".

Un edificio destruido en Kiev a causa de un nuevo bombardeo de Rusia | Gobierno de Ucrania

Prueba de ello son las doce personas fallecidas en Kiev y otra que ha perdido la vida a causa de los ataques en la región, junto a los daños que pueden verse en edificios residenciales de la capital y sus alrededores. Allí, los servicios de emergencia continúan trabajando entre los escombros, y han logrado rescatar con vida a dos personas.

Un edificio de viviendas de Kiev, víctima de un bombardeo de Rusia | Gobierno de Ucrania

Además de los bombardeos sobre Kiev, que incluso han destruido las plantas superiores de un rascacielos, bajo las órdenes del Kremlin se han producido ataques esta misma madrugada en las regiones de Odesa —en un paso fronterizo con Moldavia— y Cherníhiv —sobre la infraestructura de gas—.

En este escenario, Zelenski ha vuelto a reclamar que se agilice la fabricación de los Patriot, el principal sistema de defensa antiaérea. "Mientras Ucrania carezca de suficientes capacidades antibalísticas, Rusia no considerará seriamente la paz", ha subrayado una vez más.

Industria de defensa

Por su parte, el ministerio de Defensa ruso ha asegurado a través de su canal de Telegram que "el ataque masivo" se ha limitado a empresas de la industria de defensa, centros de transporte y logística y depósitos de armamento.