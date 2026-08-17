Ghana pide a Rusia frenar el reclutamiento ilegal de jóvenes para combatir en la guerra en Ucrania

La reunión bilateral de los ministros de Exteriores de Ghana y Rusia ha servido al dirigente africano para reclamar al gigante euroasiático que ponga fin al reclutamiento ilegal de jóvenes de su país para enviarlos al frente, a combatir contra Ucrania.

"Estamos viendo un aumento de las bajas, con 62 muertos y otros 15 que están desaparecidos", ha señalado el titular de Exteriores ghanés, Samuel Okudzeto Ablakwa, en una comparecencia junto a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, antes de asegurar que Moscú se ha comprometido a trabajar contra los reclutamientos ilegales.

Al margen de esta cuestión, el punto más crítico del encuentro, el político africano ha puesto en valor el papel de Moscú en la tarea de contribuir a "estabilizar la situación" en la región del Sahel. "Está claro que necesitamos socios internacionales ante lo que vemos como el epicentro del terrorismo global", ha enfatizado, en relación con el rol de Rusia en países como Burkina Faso, Malí o Níger, todos liderados por juntas militares surgidas de golpes militares.

Ghana no es el primer país que pone sobre la mesa el reclutamiento de africanos por parte de Rusia para luchar en Ucrania. El pasado marzo, Nairobi y Moscú abordaron también este asunto, después de que Kenia cifrara en más de mil los ciudadanos que viajaron a Rusia bajo la promesa de obtener contratos bien remunerados y que acabaron implicados en el conflicto.