Noruega investiga a un ex primer ministro por sus vínculos con Epstein

En pleno escándalo tras la nueva revelación de documentos relacionados con el fallecido empresario y delincuente sexual Jeffrey Epstein, Noruega ha decidido abrir una investigación contra Thorbjorn Jagland, quien fuera primer ministro, presidente del Comité Noruego del Nobel y secretario general del Consejo de Europa.

"Consideramos que hay motivos razonables para una investigación", ha afirmado a través de un comunicado el director de la Autoridad Nacional para la Investigación y el Enjuiciamiento de Delitos Económicos y Ambientales (Okokrim) de Noruega, Pal Lonseth, para quien existen sospechas de "corrupción agravada" en relación a la posibilidad de que Jagland hubiera recibido "regalos, viajes y préstamos" debido a su cargo.

En todo caso, a la vista de que el material procedente de los denominados archivos de Epstein "es extenso", ya ha avanzado que "la evaluación llevará tiempo". Adicionalmente, ha trasladado ya al ministerio de Exteriores noruego una solicitud para que levante la "inmunidad" de la que goza Jagland por haber presidido una organización internacional.

Esta investigación se suma, por tanto, a la abierta por el FMI contra el exministro noruego Borge Brende, quien actualmente es el director ejecutivo de la organización con sede en Davos (Suiza), Borge Brende, por sus vínculos con Epstein a raíz de unos correos electrónicos y mensajes de texto intercambiados entre ambos.

Además, se añade a la polémica en torno a nuevos correos electrónicos entre la princesa noruega, Mette Marit, y Jeffrey Epstein que han visto la luz en esta última oleada de publicaciones.