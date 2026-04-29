Nuevo ataque contra una sinagoga, que deja al menos dos heridos en Londres

En medio de una oleada de detenciones en Reino Unido en relación con supuestos planes para cometer ataques contra la comunidad judía, hoy mismo ha tenido lugar un ataque contra una sinagoga en Londres, en el barrio de Golders Green.

El hombre, ahora detenido, accedió al interior del templo armado con un cuchillo, que empleó contra dos personas, según la información que maneja la ONG judía Shomrim.

Ante lo ocurrido, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha expresado su preocupación y ha garantizado que los responsables de este tipo de hechos serán conducidos ante la justicia.

"Es absolutamente deplorable", ha manifestado a través de sus redes sociales, con un mensaje en el que ha dejado claro que "los ataques a la comunidad judía son ataques a Gran Bretaña".

"Inaceptable"

Por su parte, el presidente de Israel, Isaac Herzog, se ha declarado "horrorizado" al ver "otro ataque violento contra judíos a plena luz del día" en la capital británica.

"En una de las grandes capitales de Occidente, se ha vuelto peligroso caminar abiertamente por las calles siendo judío. Esta situación es inaceptable", ha recalcado, para exigir a las autoridades británicas "medidas urgentes" frente al antisemitismo.