Un nuevo caso de corrupción en Ucrania salpica a la oficina de Zelenski

Un nuevo caso de corrupción salpica a la oficina del presidente de Ucrania. Apenas nueve meses después de que las investigaciones motivaran la dimisión del jefe de gabinete de Zelenski y del ministro de Justicia del país europeo, ahora la señalada en relación con delitos de organización criminal y desvío de dinero ha sido la jefa adjunta del departamento presidencial, que ya ha sido destituida.

Según han explicado la oficina anticorrupción de Ucrania y la fiscalía especializada, en esta nueva derivada de la Operación Midas pretenden desmantelar "una organización criminal que operaba bajo el liderazgo de actuales y antiguos diputados" de partidos de la oposición a Zelenski, pero en la que habrían participado "altos funcionarios" de la oficina del presidente, tal y como se desprende de las escuchas telefónicas realizadas a los sospechosos.

Midas desarticuló una enorme red de sobornos y comisiones ilegales en la empresa estatal de energía atómica de Ucrania, Energoatom; un escándalo por el que fue detenido el exministro de Energía Herman Halushchenko y del que sale ahora la Operación Forrest Gump. Los investigadores concluyen que algunos de los implicados en el caso principal urdieron una trama para desviar y blanquear, a través del banco estatal Sense Bank, los 2,8 millones de euros con los que se pagó la fianza del exministro.

El nexo de las operaciones que apunta a Zelenski

Los informes oficiales, a los que ha accedido La Región Internacional, mencionan entre los cabecillas de ese grupo al magnate inmobiliario Vadim Stolar, diputado de Restauración de Ucrania. Se trata de un grupo parlamentario compuesto casi en su totalidad por antiguos integrantes de partidos prorrusos que fueron ilegalizados, y que en la actualidad mantiene una línea de apoyo al gobierno de Zelenski que ha sido interpretada como un intento de matizar su afinidad a Moscú en el contexto bélico.

No obstante, sitúan como el verdadero cerebro que unifica ambas operaciones desde la sombra a Timur Mindich, magnate de los medios en Ucrania y cofundador junto a Zelenski, en su etapa como actor, de la productora Kvartal 95. La tesis es que Mindich, que huyó a Israel horas antes de que se ejecutaran los primeros registros y detenciones en el marco de la Operación Midas, es el máximo responsable de un entramado que cobraba sobornos millonarios a los contratistas de Energoatom.

También por su relación con estos hechos fue señalado el anterior jefe de gabinete de Zelenski, quien pasó por prisión en otra operación derivada —bautizada Dinastía— y logró la libertad provisional tras el pago de 2,7 millones de euros. La sospecha de los investigadores es que forma parte de un grupo organizado para blanquear fondos procedentes de esos sobornos a través de la construcción de viviendas de lujo a las afueras de Kiev.