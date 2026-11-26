Un mercado informal en las inmediaciones de Puerto Príncipe, la capital de Haití, ha sido el escenario de una nueva masacre perpetrada por las pandillas. Un grupo de hombres la emprendió a disparos y machetazos contra los agricultores allí congregados y puso fin a la vida de al menos diez personas, mientras otras siete han resultado heridas.

De acuerdo con la información de la policía citada por el diario haitiano Le Nouvelliste, se ha puesto en marcha una operación de rastreo con apoyo de helicópteros para localizar a los autores de la matanza.

Este nuevo episodio se enmarca en la grave crisis de seguridad que atraviesa el país caribeño y coincide con la intensificación de las operaciones policiales ontra los grupos armados, una ofensiva reforzada con más de 2.000 militares salvadoreños y que el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, ha defendido como una cuestión de "urgencia de seguridad nacional".