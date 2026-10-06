Nuevo robo de arte en Francia: se llevan un libro con una cubierta esculpida en bronce por Salvador Dalí

Francia vuelve a convertirse en el escenario de un importante robo de arte. Un año después del espectacular asalto al museo del Louvre, los ladrones han entrado en el centro de arte contemporáneo de Issoire y se han hecho con el Libro del Apocalipsis de Joseph Forêt, un ejemplar de valor incalculable con una cubierta esculpida en bronce por Salvador Dalí.

Se trata de una obra única y pesa aproximadamente 210 kilos, de los cuales 150 corresponden solo a la portada. Concebido como una obra de arte total, el ejemplar reproduce la interpretación de Joseph Forêt, un apasionado del arte que conoció al genial artista español en París, del Libro del Apocalipsis.

Salvador Dalí y Joseph Forêt con el Libro del Apocalipsis | MutualArt

Ahora, según ha confirmado la fiscalía de Clermont-Ferrand a Europa Press, de la investigación de unos hechos que han tenido lugar en la noche del pasado día 4 se está encargando la gendarmería de la localidad.

El propietario del libro y de la galería de arte en la que se ha cometido el robo, Christian Karoutzos, ha expresado su consternación por la sustracción de "una obra maestra, digna de una catedral, única en el mundo". "Francia fue asesinada, el patrimonio francés fue asesinado", ha expresado el coleccionista sobre una obra que llegó a ser tasada en el entorno de los dos millones de francos franceses —casi 305.000 euros—.

Este robo se suma al cometido hace prácticamente un año en el museo del Louvre, en París, en el que los ladrones se llevaron nueve piezas de las joyas de la corona de Francia a plena luz del día, durante el horario de apertura habitual de las instalaciones. Pero, además, el mes pasado, el museo Renoir en Cagnes-sur-Mer sufrió el robo de cuatro cuadros valorados en unos nueve millones de euros.

En España, el caso más reciente fue el robo del tesoro de Villena, en Alicante, en agosto. En apenas cuatro minutos, los asaltantes se llevaron parte del conjunto de oro, plata, hierro y ámbar datado en la Edad del Bronce, además de tres coronas de la Virgen y el Niño.