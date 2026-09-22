OBERAXE pide reforzar las narrativas positivas de las diásporas frente al odio en redes

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, reivindicó el papel de las comunidades migrantes como parte activa de la sociedad española durante la inauguración del Congreso Estatal de Asociaciones de Migrantes "Diáspora, actores cívicos: participación, ciudadanía y cohesión social", celebrado en CaixaForum Madrid. El encuentro reunió a cerca de un centenar de asociaciones, representantes de las administraciones públicas y organismos internacionales para avanzar en una mayor participación de las diásporas en la vida social y ciudadana.

Durante su intervención, Cancela señaló que España es actualmente un "país de llegadas", después de haber sido durante décadas un país de emigración, y defendió la necesidad de abordar las migraciones desde la perspectiva de los derechos humanos, la dignidad y la convivencia. La secretaria de Estado también defendió el proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno, que, según los datos trasladados durante el congreso, había recibido 1,1 millones de solicitudes.

Las asociaciones reclaman mayor protagonismo

El congreso puso el acento en la necesidad de avanzar desde la representación de las personas migrantes hacia una participación efectiva en los espacios sociales e institucionales.Las entidades participantes reclamaron que las comunidades migrantes sean reconocidas como ciudadanía de pleno derecho y tengan un papel más activo en el diseño de las políticas que afectan a sus propias comunidades. También plantearon la necesidad de reforzar el liderazgo juvenil y la participación de las nuevas generaciones.

La iniciativa, impulsada por la Red de Entidades Sociales para la Participación y Ciudadanía de los Migrantes (Red PyC), contó con el apoyo de la Secretaría de Estado de Migraciones, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE). El objetivo era avanzar en una hoja de ruta común sobre participación, ciudadanía y cohesión social.

En este marco, el director del OBERAXE, Tomás Fernández, participó en una mesa sobre comunicación y cambio de narrativas, en la que defendió una mayor presencia de las comunidades migrantes en las redes sociales para contrarrestar los discursos discriminatorios."Debemos liderar un ciberactivismo positivo para inundar las redes de mensajes que contrarresten el odio", afirmó Fernández, que animó a las asociaciones y a la ciudadanía a generar relatos alternativos frente a las narrativas discriminatorias.

El director del Observatorio subrayó que las redes no deben ser únicamente espacios de reacción ante los discursos de odio, sino también herramientas para difundir experiencias reales y contenidos que permitan desmontar estereotipos."Somos muchos más los que somos tolerantes que quienes difunden odio", señaló Fernández, que reclamó una mayor implicación de esa mayoría social en la conversación pública.

Combatir la infradenuncia de los delitos de odio

Fernández destacó además el papel de las asociaciones de la diáspora en la detección y denuncia de contenidos discriminatorios y en la sensibilización dentro de sus propias comunidades.En este ámbito, defendió la necesidad de reducir la infradenuncia de los delitos de odio y de facilitar que las personas que sufren situaciones discriminatorias conozcan los mecanismos disponibles para denunciarlas.

El OBERAXE desarrolla además labores de monitorización de los discursos de odio en redes sociales y trabaja con plataformas digitales para impulsar contranarrativas basadas en datos y derechos humanos.

Durante el encuentro también se puso de relieve la importancia de utilizar narrativas humanas para mostrar la diversidad de las experiencias migratorias. Fernández defendió la necesidad de pasar "del dato a la historia" para poner rostro a las cifras y generar empatía.

En la misma mesa, Nicole Ndongala, directora de la asociación Karibu, reclamó que sean las propias personas migrantes quienes lideren las narrativas sobre sus comunidades y ocupen espacios de decisión. Por su parte, Julio Chan, presidente de la Asociación para la Cooperación Hispano China (ACHE), puso el acento en la participación de las nuevas generaciones y en la necesidad de combatir la desinformación mediante información contrastada y testimonios personales.

El Congreso "Diáspora, actores cívicos" cerró con una reivindicación compartida: reforzar la presencia de las comunidades migrantes en los espacios públicos, institucionales y digitales y avanzar hacia una participación efectiva en la sociedad española. La jornada buscó, además, fortalecer las redes de colaboración entre asociaciones migrantes, administraciones, entidades sociales y organismos internacionales para impulsar políticas de igualdad de oportunidades, convivencia intercultural y cohesión social.