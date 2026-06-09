Arabia Saudí convierte el mar Rojo en un santuario de lujo silencioso

Arabia Saudí acaba de sumar una nueva pieza a su mapa del lujo. En Shura Island, dentro del gran desarrollo turístico del mar Rojo, la cadena Hyatt ha abierto un retiro de bienestar solo para adultos pensando en un viajero de alta gama que no busca únicamente una playa privada o una villa con piscina, sino una experiencia casi terapéutica basada en los cuidados, el descanso, la desconexión digital y la cocina saludable frente al mar.

Miraval The Red Sea | Hyatt

Este proyecto marca la primera apertura internacional de la marca Miraval, nacida en Estados Unidos y especializada en el bienestar de alta gama.

Mraval The Red Sea | Hyatt

El nuevo resort cuenta con 180 habitaciones, suites y villas, algunas de ellas con espacio exterior privado, piscina propia y vistas al mar. Su spa, con 39 salas de tratamiento, se presenta como uno de los grandes argumentos del complejo: un espacio donde la estancia se organiza alrededor de rutinas restaurativas, terapia, meditación y ejercicio suave.

Miraval The Red Sea | Hyatt

Para Hyatt, este nuevo planteamiento permite llevar su concepto más introspectivo a uno de los mercados turísticos más importantes —y sofisticados— del mundo.