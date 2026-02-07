Un campo de golf dinámico con todas las comodidades para disfrutar en Adu Dhabi

Unos 6.500 metros cuadrados de superficie bruta, junto con un campo de prácticas de 19.000 metros cuadrados y 82 bahías de bateo (ocho de ellas, para el público VIP) equipadas con tecnología de seguimiento de la pelota. Es la experiencia de Topgolf que abrirá este mismo año en la isla Yas de Abu Dhabi, que actualmente acoge ya atracciones como Ferrari World o Warner Bros World.

El desembarco de Topgolf —líder de entretenimiento de golf tras su separación de Callaway— en esta ubicación llega de la mano de Miral, el principal creador de destinos y experiencias inmersivas en Abu Dhabi. Su construcción ronda ya el 30% y la previsión es que abra sus puertas antes del fin de 2026.

Dentro de un complejo de entretenimiento múltiple de tres niveles, la planta baja contará con una bahía de realidad virtual, acceso directo a la línea de tee para practicar y entrenar, zonas de esparcimiento y descanso y un área de césped destinada a eventos, así como una tienda profesional especializada. Los pisos superiores ofrecerán restaurantes, un salón deportivo, terraza, zona de juegos y otros espacios flexibles para eventos.

Render del complejo de Topgolf

“Este proyecto es un testimonio de nuestro compromiso inquebrantable de posicionar aún más la isla como un destino mundial principal para el entretenimiento y el ocio”, ha destacado desde Miral Jonathan Brown, su director de Cartera, quien ha apuntado que el complejo está concebido para la diversión de personas “de todos los niveles de habilidad”.

“Esperamos dar la bienvenida a los entusiastas del golf y a los jugadores primerizos, para que disfruten de esta experiencia deportiva dinámica e inmersiva”, ha ahondado, mientras desde Viya, socio autorizado de Topgolf, su director ejecutivo ha celebrado la apertura de sus segundas instalaciones en Emiratos Árabes. “Refleja nuestro compromiso de llevar destinos de ocio y entretenimiento de clase mundial al país”, ha enfatizado Christopher May.