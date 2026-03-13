Kuoco y Krudo, dos restaurantes madrileños que proponen viajar a través de la cocina

Los restaurantes madrileños Kuoco y Krudo, dirigidos por el chef venezolano Rafa Bérgamo, se caracterizan por proponer una experiencia gastronómica que va más allá de lo habitual e invita al cliente a realizar un viaje por distintas cocinas del mundo con un toque contemporáneo. Kuoco es una opción más formal y está ubicado en pleno centro mientras que Krudo es una alternativa más desenfadada y se encuentra en el mercado de Vallehermoso.

"Aquí no se viene solo a comer, se viene a viajar", se indica en la web de Kuoco, un restaurante que presume de no hacer una cocina ni clásica, ni vanguardista, sino atemporal. Desde luego que en su carta ya puede verse que cuentan con opciones de platos inspirados en cocinas de distintas partes del mundo como Latinoamérica, Asia o Europa y en otros apuestan por la fusión de influencias como puede ser un bocado llamado Spanish Xiao Long Bao. Las ostras y el pescado crudo son otras de las especialidades de la casa. Se puede comer a la carta o elegir un menú degustación.

Emociones fuertes en Krudo

Para optar por una versión más informal de la cocina de fusión de Kuoco se puede elegir la propuesta de Krudo, un restaurante que promete emociones fuertes y que también apuesta por combinar preparaciones de distintas cocinas del mundo. Destacan en su carta los tiraditos y las opciones cocinadas a la brasa, como el pulpo, el salmón y la costilla de vaca.

En resumen, Kuoco y Krudo son dos buenas opciones para disfrutar de una experiencia gastronómica diferente y que nos propone viajar a través de los sabores de cocinas aparentemente muy distintas entre sí, pero que siempre pueden llegar a conectarse a través de un plato.