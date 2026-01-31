Paradisus Miches, nuevo resort de lujo en Dominicana con acceso a playa virgen

Meliá Hotels International y grupo Puntacana colaboran en el desarrollo de Paradisus Miches, un exclusivo resort de nueva construcción ubicado en la localidad de Miches, uno de los próximos grandes destinos turísticos de la República Dominicana. país. El resort ocupará una ubicación privilegiada frente al mar, con más de 500 metros de playa virgen, perfectamente integrada en un entorno de excepcional riqueza natural.

El hotel contará con 600 habitaciones de diversas categorías, lo que permitirá experiencias personalizadas tanto para adultos como para familias. Su concepto gastronómico incluirá una diversa selección de restaurantes y espacios al aire libre diseñados para celebrar el destino y su cultura. Paradisus Miches también ofrecerá múltiples piscinas, áreas de bienestar, un spa con todos los servicios e instalaciones exclusivas para reuniones y eventos.

La experiencia Paradisus, reconocida por su profunda conexión con la naturaleza y su enfoque sensorial, servirá como base conceptual del resort, que también incorporará servicios exclusivos de la marca para brindar una experiencia de lujo contemporáneo.

Ubicado en la costa este de República Dominicana, Miches está experimentando una importante transformación y está rodeado de algunos de los paisajes naturales más distintivos del país. Exuberantes montañas, playas de arena blanca y lugares emblemáticos como Playa Esmeralda, Laguna Limón, Montaña Redonda y Salto La Jalda convierten a la zona en un destino de excepcional valor paisajístico y cultural. El aeropuerto internacional de Punta Cana se encuentra a 90 minutos en coche.