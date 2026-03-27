The Cambridge, mezcla perfecta de pub inglés y coctelería moderna en el corazón de París

Mezclar el alma de un pub inglés tradicional con el espíritu de un bar de cócteles moderno da como resultado The Cambridge, un bar ubicado en el elegante barrio parisino de Marais que se ha convertido ya en toda una referencia en la ciudad a pesar de contar con una trayectoria de solo 7 años.

El establecimiento fue fundado en 2019 por el reconocido barman parisino Hyacinthe Lescoët y sus socios. El local cuenta con un ambiente acogedor donde los clientes pueden disfrutar desde cervezas artesanales hasta vinos naturales y cócteles elaborados con sumo cuidado. La carta de comidas fusiona la cocina francesa y británica, con propuestas como las empanadas caseras de carne y verduras, los rollitos de salchicha o el pastel de carne.

En lo que se refiere a las bebidas, en The Cambridge se puede degustar desde una Guinness perfectamente tirada hasta distintas reinterpretaciones de cócteles clásicos y propuestas más arriesgadas que van cambiando semanalmente.

A pesar de su corta vida, el bar ya ha obtenido diversos reconocimientos internacionales. El año pasado quedó situado en el puesto 20 en la prestigiosa lista The World´s 50 Best Bars. Además, The Cambridge se convirtió el año pasado en el primer bar del mundo en obtener la certificación B Corp, una distinción que reconoce sus altísimos estándares de calidad.