La OMC pide un mando único para gestionar las consecuencias sanitarias de la llegada masiva de migrantes a Ceuta

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), el doctor Tomás Cobo, ha reclamado un plan estratégico único con un mando único para gestionar las consecuencias sanitarias de la llegada masiva de personas migrantes a Ceuta y garantizar la atención y protección de los menores y demás personas afectadas.

Cobo ha realizado estas declaraciones tras reunirse en Ceuta con el presidente del Colegio Oficial de Médicos de la ciudad autónoma, el doctor Enrique Roviralta, y ha respaldado la necesidad de una respuesta coordinada y estratégica ante la situación que atraviesa el territorio.

A su juicio, ese mando único debería integrar no solo al Ministerio de Sanidad, sino también al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa y a todos aquellos departamentos que tengan competencias y responsabilidades relacionadas con la situación.

El presidente de la OMC ha puesto además en valor el trabajo que están realizando los profesionales sanitarios de Ceuta para atender a las personas que requieren asistencia, una labor que, según ha señalado, va más allá del cumplimiento del deber profesional y constituye una muestra de deontología, humanidad y entrega.

Los sanitarios están atendiendo traumatismos y fracturas, así como heridas por arma blanca y otras situaciones de carácter urgente derivadas de la situación que se está viviendo en la ciudad autónoma.

Reclama refuerzos inmediatos

Cobo ha advertido, no obstante, de que la solidaridad y la vocación de los profesionales sanitarios no son un recurso ilimitado y ha recordado que las dificultades de Ceuta y Melilla para disponer de suficientes profesionales sanitarios tienen un carácter estructural.

En este contexto, ha señalado que la situación actual ha llevado al límite la capacidad asistencial y ha reclamado, junto a Roviralta, un refuerzo inmediato de las plantillas para garantizar los relevos y los periodos de descanso de los profesionales.

La OMC también ha pedido que se proteja la asistencia sanitaria ordinaria para evitar que la presión derivada de la llegada de personas migrantes comprometa la atención habitual de los ciudadanos de Ceuta.

Asimismo, Cobo ha reclamado reforzar las medidas de prevención y vigilancia epidemiológica, dotándolas de los recursos necesarios para proteger la salud pública y responder adecuadamente a las necesidades que puedan surgir.

El presidente de la OMC ha querido trasladar finalmente un mensaje de respaldo a los médicos de Ceuta y ha asegurado que "no están solos", al tiempo que ha destacado que su esfuerzo merece el reconocimiento de toda la profesión médica, pero también una respuesta institucional acorde con la situación de sobrecarga y presión que están afrontando.