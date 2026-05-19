La OMS eleva a 130 los muertos en África en el nuevo brote de ébola

Desde que el pasado viernes el principal organismo sanitario de África confirmase la existencia de un nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo, tanto los fallecimientos como los casos activos se han multiplicado por dos. Si hace cuatro días había 246 contagios activos y 65 muertes, hoy las cifras superan el medio millar en el primer caso y alcanzan los 130 fallecimientos.

De hecho, que uno de esos decesos tuviese lugar en Uganda llevó a la Organización Mundial de la Salud a decretar hace dos días este brote de ébola causado por la cepa Bundibugyo como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional.

Ahora, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avanzado que el balance se irá incrementando. Por dos motivos: el primero de ellos, debido a que el rastreo de los contactos y el refuerzo de la vigilancia aumentarán; y, el segundo, a causa de que ya se han notificado casos en zonas urbanas, donde el riesgo de propagación es mayor.

Además, ha vuelto a poner el foco en el riesgo que implican las más de 100.000 personas que se han visto nuevamente desplazadas debido a las hostilidades y a la inseguridad que se vive en la provincia de Ituri, donde se ha registrado el inicio del brote.

En paralelo, ha apuntado que un ciudadano de Estados Unidos, que ha sido ya evacuado a Alemania, es uno de los contagios confirmados.

Sin vacuna

Dado que no existe todavía vacuna ni tratamiento específico para la cepa Bundibugyo, el responsable de la agencia sanitaria de Naciones Unidas ha llamado a poner en marcha medidas para tratar de controlar el brote, como la comunicación de riesgos y la implicación de la comunidad. Fortalecer la vigilancia y los laboratorios, garantizar la prevención de infecciones en centros de salud y establecer unidades especializadas para el aislamiento y tratamiento de pacientes son algunas de las recomendaciones, a las que se añaden controles sanitarios en aeropuertos y pasos fronterizos, funerales seguros y capacitación del personal sanitario.

Por su parte, la OMS ha avanzado ya la liberación de casi 2,9 millones de euros para hacer frente al brote, lo que eleva hasta los 3,4 millones de euros los fondos entregados.

Situación

El Congo es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus ébola, toda vez que ha enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976. E pasado mes de diciembre, sus autoridades habían declarado el fin del último brote de ébola registrado en el país, en ese caso en la provincia de Kasai, tras registrar 45 muertos y 64 contagios y transcurrir 42 días desde el alta del último paciente diagnosticado.

La tasa media de letalidad de este virus ronda el 50% y sus síntomas iniciales incluyen fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares y dolor de cabeza y de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y evidencias de deterioro de las funciones renal y hepática.