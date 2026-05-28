La ONU reprende a Trump por amenazar a Omán: "Respeto"

Visiblemente molesto por su falta de control sobre el estrecho de Ormuz, el presidente de Estados Unidos llegó a proferir duras amenazas contra Omán, un país aliado en Oriente Próximo pero también socio de Irán en lo relativo a la gestión del tráfico de salida del golfo Pérsico por mar. "Omán se comportará como todos los demás o tendremos que destruirlos", explotó Trump, una expresión que ha causado malestar en el seno de Naciones Unidas.

"Siempre nos inquieta y preocupa escuchar ese tipo de retórica. Para cada estado miembro, la integridad territorial y la soberanía deben respetarse tanto en los hechos como en las palabras", ha expresado el portavoz adjunto del secretario general, Farhan Haq.

Aunque Trump no ha rectificado ni matizado sus palabras, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha salido a la palestra para anunciar que si Mascate coopera con Teherán en el mecanismo de peajes del estrecho será objeto de sanciones, limitando así al plano económico el alcance de la represalia.

En las últimas horas, desde Washington también han anunciado la imposición de sanciones contra la nueva autoridad del estrecho, creada justamente para gestionar el cobro de los peajes en este cruce.