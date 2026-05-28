Nuevos ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos alejan un acuerdo de paz

La esperanza de un acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos se diluye entre nuevos ataques y amenazas cruzadas. Por segunda vez en la semana, las fuerzas norteamericanas abrieron fuego contra una plataforma de lanzamiento de misiles iraní y derribaron cuatro drones, a lo que la Guardia Revolucionaria respondió disparando contra una base estadounidense en Kuwait.

Junto a estos ataques, y a pesar de los avances en las negociaciones destacados por ambas partes, en los últimos días, el desacuerdo en lo relativo al estrecho de Ormuz ha llevado al presidente Trump a elevar el tono por primera vez contra Omán, aliado de Estados Unidos en el golfo Pérsico pero socio de Irán en lo relativo a este importante cruce.

"Omán se comportará como todos los demás demás o tendremos que destruirlos", amenazó el republicano al trascender la existencia de contactos entre Teherán y Mascate para negociar los mecanismos de paso por Ormuz. Y, en paralelo, el departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido en su lista de sanciones a la Autoridad del Estrecho (la entidad creada para gestionar el tráfico en esta arteria comercial), alegando cuestiones relacionadas con la lucha contra el terrorismo.

La extensión de los ataques y amenazas a Kuwait y Omán reabre los temores a que se reanude el conflicto y a que vuelva a escalar a otros países de Oriente Próximo. De hecho, mientras Irán ha salido en defensa del sultanato, el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo ha reaccionado contra los "traicioneros" ataques iraníes en la península arábiga.

Sin acuerdo a la vista para poner fin a la guerra, la república islámica mantiene que no renunciará a sus "líneas rojas" de cara a la negociación: el derecho a enriquecer uranio, la posesión de uranio enriquecido, el control del estrecho y el levantamiento de la sanciones.