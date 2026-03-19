Open Arms organiza una flotilla para llevar generadores a Cuba en mayo

Open Arms está organizando una flotilla de ayuda humanitaria a Cuba que partirá de Barcelona y que llevará generadores fotovoltaicos a la isla para ayudar a su población frente al bloqueo energético impulsado por la administración estadounidense de Donald Trump.

La misión tiene como objetivo llevar generadores de energía fotovoltaica a la isla para "garantizar que como mínimo el departamento de cuidados intensivos de un hospital pediátrico pueda atender a los neonatos".

La flotilla partirá desde Barcelona y tendrá carácter "testimonial", con paradas en puntos de la costa mediterránea y Canarias, donde se prevé que lleve a cabo actos con el fin de sensibilizar y de recaudar fondos para financiar esta iniciativa".

Pero buena parte del material humanitario —generadores incluidos— saldrá de algún país más próximo al destino, probablemente México, para que así la travesía del equipo técnico sea más corta y consecuentemente resulte más barata y segura.