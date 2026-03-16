España envía ayuda humanitaria y placas fotovoltaicas a Cuba

El gobierno de España enviará alimentos y medicamentos para 5.000 personas en Cuba, donde la situación humanitaria se ha deteriorado como resultado de la grave crisis energética que atraviesa la isla, a la que también se enviarán una veintena de placas fotovoltaicas.

En concreto, según ha informado la Agencia española de cooperación internacional para el desarrollo a través de un comunicado, está prevista la puesta en marcha de un nuevo paquete de ayuda que incluye 1.000 kits de alimentos y de higiene, destinados a cubrir las necesidades básicas de unas 5.000 personas. Estos kits serán adquiridos directamente a pequeñas cooperativas locales en la isla, contribuyendo así a apoyar la producción local.

En cuanto al apoyo energético, se trata de placas de 12 kw cada una y se destinarán a apoyar las necesidades energéticas de centros sociales, como escuelas o centros de mayores, de modo que entre 15.000 y 20.000 personas podrían resultar beneficiadas.

Debido a las amenazas arancelarias impuestas por Trump a los países que suministren petróleo a la isla, Cuba ya ha cumplido tres meses sin la llegada de ningún buque con suministro, según ha desvelado su presidente, Miguel Díaz-Canel. En este contexto, el gobierno de España ha apuntado que actualmente apenas medio millar de centros de salud permanecen operativos para emergencias, y millones de personas tienen problemas para acceder a agua potable y saneamiento, con los consiguientes riesgos de inseguridad alimentaria.

Y mientras La Habana ya ha iniciado contactos con Washington dado lo maltrecho de su economía, desde Madrid se activará también un convenio de emergencia con Cruz Roja, por valor de 160.000 euros, a fin de contribuir al suministro e instalación de sistemas fotovoltaicos en instalaciones médicas.