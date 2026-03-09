La OTAN intercepta otro misil iraní dirigido a Turquía

El gobierno de Turquía ha anunciado que los sistemas de defensa de la OTAN acaban de interceptar un misil procedente de Irán que entró en su espacio aéreo.

Se trata del segundo misil procedente de la república islámica que se adentra en el territorio turco, después del registrado el miércoles de la semana pasada, si bien Irán negó la autoría de ese disparo alegando que el país que lidera Erdogan es un "amigo".

En esta ocasión tampoco ha habido víctimas ni heridos, toda vez que los restos del proyectil cayeron sobre terreno baldío en Gaziantep, en el sur de Turquía; en una zona en la que se encuentran efectivos militares estadounidenses.

Turquía, que se negó a que su país fuese utilizado por Estados Unidos o Israel para atacar Irán, ha vuelto a advertir a Teherán de que ahora "tomará todas las medidas necesarias con decisión y sin vacilación" en caso de que se amenace su territorio o su espacio aéreo.

Por su parte, Washington ha dado la orden de evacuar a todo su personal no esencial del consulado de Adana, también al sur de Turquía, debido al aumento de los riesgos de seguridad. Y, junto con esta medida, ha suspendido "todos" los servicios consulares.

De hecho, ha hecho un llamamiento a todos los ciudadanos norteamericanos que se encuentren en el sureste de Turquía para que abandonen la zona cuanto antes ante la "amenaza de ataque con misiles" por parte de Irán.