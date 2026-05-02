La OTAN trata de "comprender" la decisión de Estados Unidos de retirar tropas de Alemania

La OTAN está tratando de "comprender los detalles" de la decisión de Estados Unidos de retirar 5.000 soldados de Alemania, un redespliegue ordenado por Donald Trump en medio de una disputa con el canciller germano, Friedrich Merz.

"Este ajuste subraya la necesidad de que Europa continúe invirtiendo más en defensa", ha apuntado una portavoz de la Alianza Atlántica, no sin destacar el incremento de gasto militar de los aliados europeos.

En todo caso, ha resaltado que mantiene su confianza en la capacidad de los miembros de la OTAN para garantizar su defensa "a medida que este cambio hacia una Europa más fuerte continúa".