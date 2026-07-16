El padre de Lamine, sobre el intento de robo en casa de su hijo durante el Mundial: "Dos sinvergüenzas"

El padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, ha confirmado el intento de robo en la casa del futbolista unas horas después de que la Selección Española ganase a Francia y lograse clasificarse para la final del Mundial.

Sobre las cuatro de la madrugada, dos asaltantes trataron de acceder por encima del muro de la casa de Lamine —una impresionante mansión en Esplugues de Llobregat que antes fue propiedad de Gerard Piqué y Shakira—, pero el personal de seguridad logró frustrar sus planes.

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"Son dos sinvergüenzas", ha relatado el padre del futbolista en Antena 3, antes de explicar que la familia del futbolista de 19 años ya contactó con los abogados y que "todo está bien".

Por lo demás, Nasraoui se ha mostrado "orgulloso y agradecido" por la gran victoria de España ante Francia y ha explicado los motivos de su ausencia en la grada para apoyar a su hijo.

"Podría traer problemas"

"Soy epiléptico. Tengo que tomarme bastantes pastillas al día y me puede dar un ataque epiléptico por los nervios y la emoción", ha desvelado, antes de explicar que cree que su presencia en el Mundial dada su enfermedad podría "traer problemas".

Así es que ha apuntado que lo mejor tanto para él como para su hijo es que vea los partidos desde su casa en España. "Es muy duro no poder estar ahí, pero me siento orgulloso porque está haciendo un gran trabajo, mostrando de dónde viene y lo que es", ha destacado Nasraoui.

De hecho, ha confesado que, tras muchos momentos duros en su vida, en los que ha trabajado en la construcción o en la recogida de chatarra para poder mantener a su familia, echar la vista atrás ahora le reconforta.

"Es mucho trabajo y mucho estrés durante la vida, pero ves que lo has superado y hay que estar orgulloso", ha expresado emocionado por todo lo que ha conseguido su hijo, y se ha mostrado confiado en que este domingo conseguirá ganar su primer Mundial.