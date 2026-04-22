Países Bajos advierte sobre la amenaza que supone China para la seguridad europea

El Servicio de Inteligencia y Seguridad Militar (MIVD) de Países Bajos ha emitido su informe anual, correspondiente a 2025, en el que asegura que la rivalidad entre grandes potencias está poniendo en riesgo la seguridad de Europa y apunta especialmente al papel de las empresas chinas como apoyo al esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania, "desempeñando así un papel significativo en la creciente amenaza para Europa y la OTAN".

El informe recuerda que Rusia puede contar con China como aliada para convertirse en una de las grandes potencias del nuevo orden mundial y de ahí el apoyo que obtiene de compañías chinas para la guerra en Ucrania. Según el MIVD, "Rusia sigue presentando la mayor y más directa amenaza para la paz y la estabilidad en Europa y, por ende, para nuestra seguridad nacional y nuestros intereses".

El servicio de inteligencia también observa un ciberespionaje chino estructural dirigido contra la industria de defensa occidental. El MIVD estima que, de esta manera, China obtiene información sobre las capacidades militares de sus adversarios y subsana las deficiencias en su propio conocimiento tecnológico. Cara a 2026, prevé un nuevo aumento en 2026 en el número de campañas chinas destinadas a explotar vulnerabilidades, incluidas las de routers, cortafuegos y soluciones VPN.

En lo que se refiere a Rusia, el informe señala que -además de lo que supone la continuación de la guerra en Ucrania, que ya ha cumplido cuatro años de duración- está desplegando ciberataques, campañas de desinformación, actos de sabotaje y espionaje para generar temor, inestabilidad y división, e influir en la toma de decisiones. "Estas acciones mantienen al país al borde de un conflicto militar abierto", indica el estudio del MIVD.

Europa debe asumir más responsabilidad

El director del MIVD, el vicealmirante Peter Reesink, señala que el sistema internacional vigente desde hace décadas, "con instituciones que velan por el cumplimiento de normas y acuerdos", está bajo presión y que en ese espacio donde las normas se desdibujan es donde crece la amenaza. "Europa debe asumir con mayor firmeza la responsabilidad de su propia seguridad", añade Reesink.

El informe apunta también que otros países y regiones del mundo también han supuesto amenazas para Países Bajos y sus intereses a lo largo de 2025, como los ataques de los hutíes contra buques en el Mar Rojo y el golfo de Adén, así como las repercusiones de los conflictos en Siria, Irak, Líbano y los territorios palestinos. Además, este año la guerra en Oriente Medio ha supuesto importantes consecuencias económicas, también para los Países Bajos y la parte caribeña del reino sufrió las consecuencias del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela.