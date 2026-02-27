Pakistán declara "guerra abierta" a Afganistán y reivindica 133 muertos tras bombardear Kabul

El gobierno de Pakistán ha declarado ya "guerra abierta" con Afganistán y, tras un bombardeo sobre Kabul y otras localidades, ha reivindicado el fallecimiento de al menos 133 talibanes afganos.

En una operación bautizada como Ira de la Verdad, el informe divulgado por el ministro de Información paquistaní apunta que, además de 200 heridos, el ataque de esta madrugada ha supuesto la destrucción de más de 80 tanques, piezas de artillería y vehículos blindados.

No obstante, el portavoz del gobierno afgano ha desmentido estos datos y ha asegurado que "nadie ha resultado herido" pese a los bombardeos.

En el origen de esta agresión se encuentra un ataque afgano anunciado por el portavoz de los talibán sobre bases e instalaciones paquistaníes en la línea de frontera entre ambos países y que, a su vez, atribuía a la necesidad de dar respuesta a las "insurrecciones" de los militares de Pakistán. En esos ataques habrían muerto, según los datos afganos, un total de 55 soldados paquistaníes.

Contexto de hostilidades

La intensificación de las hostilidades entre ambos países se produce en un contexto previo de tensión, después de que el pasado fin de semana Afganistán ejecutara unos ataques que costaron la vida a más de una decena de civiles.

En ese momento, Kabul alegó que el objetivo eran campamentos y escondites terroristas de los talibán paquistaníes y del grupo yihadista Estado Islámico, y daba respuesta a recientes ataques suicidas que tuvieron lugar en suelo paquistaní.