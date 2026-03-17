Guerra de Afganistán
Pakistán mata a 400 personas en el bombardeo de un hospital en Kabul
El gobierno talibán ha confirmado que al menos 400 personas han muerto y otras 250 han resultado heridas este lunes como consecuencia del bombardeo perpetrado por el ejército de Pakistán contra el hospital de tratamiento de adicciones Omid de Kabul, capital de Afganistán, donde los equipos de rescate continúan tratando de controlar el incendio derivado de la explosión.
"Como consecuencia del ataque, amplias zonas del hospital han quedado destruidas y existe una gran preocupación por el elevado número de víctimas", ha reconocido el portavoz del ejecutivo, toda vez que el centro alberga unas 2.000 camas.
Por su parte, el gobierno de Pakistán ha rechazado que se haya atacado un hospital y ha asegurado que el bombardeo ha sido contra "instalaciones militares e infraestructuras de apoyo al terrorismo que se estaban utilizando contra civiles paquistaníes inocentes".
Cabe recordar que la zona fronteriza entre ambos países ha sido desde hace años un escenario de tensiones e inseguridad, especialmente por cuenta de los ataques por parte del grupo TTP, y en medio de las acusaciones de Islamabad contra India y los talibán afganos por su supuesto apoyo a la organización, algo que desde Nueva Delhi y Kabul se ha negado.
Esta coyuntura provocó que a finales del pasado febrero escalara de nuevo el conflicto, tras una serie de bombardeos por parte de Islamabad contra supuestos objetivos del grupo TTP, conocido como los talibán paquistaníes, y Estado Islámico en el país vecino, lo que llevó a las autoridades instauradas por los talibán a lanzar ofensivas en la frontera.
