El Papa pide el cese del "estruendo de las bombas"

El papa León XIV ha pedido este domingo el cese del "estruendo de las bombas", a fin de que se abra un espacio de diálogo en el que se escuche "la voz de los pueblos".

Durante la oración del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano, en la que también ha recordado la celebración del Día Internacional de la Mujer, ha censurado la escalada bélica en todo el mundo.

En particular, el Papa ha mencionado la "violencia y la devastación" y el "clima generalizado de odio y miedo" en Irán y en toda la región, y ha subrayado su temor de que el conflicto pueda hacer que los países vecinos vuelvan a "hundirse en la inestabilidad".