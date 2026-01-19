Líderes europeos envían sus condolencias por el siniestro de Adamuz

Las autoridades de la Unión Europea han transmitido su consternación por el accidente ferroviario que ha tenido lugar en España, concretamente en Adamuz (Córdoba), y han enviado su pésame ante el elevado número de personas que han fallecido o han resultado heridas en el siniestro.

Así, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se ha mostrado "consternado por el terrible accidente" y ha manifestado su "más profunda solidaridad con las víctimas, sus seres queridos y con el pueblo español".

"Mis más sinceras condolencias a las familias en duelo y todo mi apoyo a las personas heridas, así como a los equipos de emergencia movilizados", ha agregado.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha lamentado en su cuenta de X las "terribles noticias" sobre Adamuz y ha transmitido sus condolencias a los seres queridos de las víctimas y "al pueblo español"; al tiempo que ha deseado "una rápida y completa recuperación a los heridos".

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha deseado a las familias y seres queridos de las víctimas que encuentren "fuerza y consuelo en estos momentos tan difíciles". "Europa está con el pueblo español en estos momentos tan difíciles", ha añadido posteriormente.

También ha reaccionado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien en redes sociales ha lamentado la "tragedia" ferroviaria que "sacude Andalucía". "Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia está con ustedes", ha declarado.

Asimismo, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha manifestado en las últimas horas su "gran tristeza" y ha señalado en su cuenta en X que "Italia comparte el dolor de España por esta tragedia". "Nuestros pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias", ha agregado.

Su homólogo polaco, Donald Tusk, ha enviado sus "más sinceras condolencias" a los afectados antes de asegurar que su país "está con el pueblo español en estos momentos tan dificiles".

De igual modo, desde la cuenta oficial de la cancillería germana, Friedrich Merz se ha mostrado "profundamente conmocionado" por "el trágico accidente ferroviario en Adamuz". "Alemania apoya a España en estos momentos", ha sostenido.

Desde fuera del ámbito comunitario, el primer ministro canadiense, Mark Carney, también se ha sumado a las condolencias y, "en nombre de" sus connacionales, ha transmitido su pésame a las familias de las víctimas y deseado una "pronta recuperación a todos los heridos".