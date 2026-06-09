El Papa y Bad Bunny se reunieron ayer en Madrid

El Papa León XIV se encontró ayer con el cantante puertorriqueño Bad Bunny, tal y como ya se había especulado que podría suceder dada la coincidencia de ambos en las mismas fechas en la capital de España.

Según fuentes del Vaticano, el marco de la reunión privada fue el estadio Santiago Bernabéu, donde el sumo pontífice mantuvo un multitudinario encuentro con la comunidad diocesana de Madrid.

Si bien el obispo de Roma se encuentra ya en Barcelona, donde da continuidad a su agenda en España, en su último día en la capital aprovechó para saludar al cantante y a su familia.

A su llegada a Madrid el pasado sábado, el Papa ya bromeó con la competencia abierta sobre cuántos asistentes reuniría cada uno. "Creo que muchos irán a ver a Bad Bunny, pero creo que también habrá unos cuantos aquí para ver al Papa, y eso dice algo", apuntó Robert Prevost. En días pasados, era el propio arzobispo de Madrid el que apuntaba que "seguro" que el santo padre recibiría al último fichaje de Zara.

Así pues, finalmente Madrid ha sido el escenario de una de las imágenes más inesperadas del año, aunque, por el momento, permanece en privado.