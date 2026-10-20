El parlamento europeo plantea controlar las exportaciones de minerales estratégicos y crear reservas europeas

La Unión Europea comienza a plantearse restringir determinadas exportaciones de materiales estratégicos para evitar que salgan del territorio comunitario recursos que podrían reciclarse y reutilizarse en la industria europea, además de crear un organismo especializado en gestionar las reservas y coordinar las compras conjuntas de materias primas esenciales para sectores como la fabricación de baterías, vehículos eléctricos, componentes electrónicos y equipos de defensa.

Así lo recoge un informe aprobado por el pleno de la Eurocámara que ha sumado una amplia mayoría de apoyos, toda vez que ha recibido 470 votos a favor por 83 en contra y 108 abstenciones.

De este modo, los eurodiputados plantean reforzar la legislación europea sobre materias primas críticas mediante nuevas medidas para impulsar su extracción, procesamiento y reciclaje dentro de la UE, con el objetivo de reducir la dependencia de proveedores extranjeros y evitar interrupciones en el suministro.

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En concreto, los parlamentarios proponen introducir una cláusula que permita a la Comisión Europea limitar, bajo determinadas condiciones, la exportación de residuos y restos de imanes permanentes, utilizados en tecnologías como los motores eléctricos y los aerogeneradores, para garantizar que los materiales recuperables puedan aprovecharse en territorio comunitario.

Pero, además, apuestan por crear una agencia europea especializada en materias primas críticas, con financiación propia y capacidad para analizar los mercados, anticipar posibles problemas de abastecimiento, organizar compras conjuntas y coordinar la constitución de reservas estratégicas entre los Veintisiete.

Apoyo a la producción

Junto con ello, plantean que sea el ejecutivo comunitario, en lugar de cada gobierno nacional, el encargado de identificar a las grandes compañías que utilizan materias primas críticas en sectores estratégicos, como la fabricación de baterías, aeronaves, drones, satélites, equipos relacionados con el hidrógeno o microchips avanzados.

Estas empresas quedarían sujetas a determinadas obligaciones para identificar de dónde proceden sus suministros, evaluar los riesgos de dependencia y adoptar medidas que permitan reducir su exposición a posibles interrupciones en el acceso a los materiales necesarios para su producción.

Al hilo de ello, reclaman que Bruselas abra al menos dos convocatorias anuales para seleccionar proyectos estratégicos de extracción, transformación y reciclaje, de manera que las compañías interesadas puedan conocer con mayor antelación los plazos para solicitar el respaldo comunitario.

Industria de defensa

Por último, en materia de seguridad, el informe propone recurrir al futuro programa europeo para la industria de defensa con el fin de financiar proyectos relacionados con materias primas indispensables para la fabricación de equipamiento militar y otras capacidades estratégicas.