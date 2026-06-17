El G7 aspira a reducir la dependencia de China en tierras raras por debajo del 60%

Conscientes del papel estratégico de los minerales críticos y las tierras raras en la industria, los líderes de los países agrupados en el G7 han alcanzado un acuerdo para colaborar en el refuerzo de las cadenas de suministro y, de esta forma, reducir la dependencia de China a menos del 60% con la vista puesta en 2030.

"Expresamos nuestra profunda preocupación por el uso de políticas y prácticas ajenas al mercado y la coerción económica, incluidas las restricciones arbitrarias a la exportación y las medidas de represalia sobre minerales críticos y sus productos de doble uso relacionados", recoge el comunicado de los representantes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, junto con la Unión Europea, que pone sobre el foco los riesgos para la seguridad económica de los países.

Así es que, más allá de lograr esa reducción por debajo del 60% en el horizonte de 2030, la aspiración pasa por alcanzar el 50% "lo antes posible".

Con este fin, junto con los países socios, el G7 se ha comprometido a cooperar estrechamente para impulsar proyectos de producción, procesamiento y reciclaje a lo largo de toda la cadena de suministro, así como a promover el desarrollo de proyectos coordinados mediante la agregación de la demanda y la movilización de la capacidad financiera colectiva, tanto pública como privada.

Además, han apostado por establecer un mecanismo de cooperación conjunta, con la ayuda de la Agencia Internacional de la Energía y su entorno de datos, que permita compartir con países afines, datos y alertas sobre futuras tensiones en el mercado o perturbaciones en la oferta o la demanda, facilitando así las vías para gestionar cualquier crisis.

Otro punto relevante son las reservas. A fin de garantizar la seguridad del suministro y la estabilidad del mercado, desarrollarán sistemas nacionales de almacenamiento de minerales críticos, al estilo del que ya ha aprobado Estados Unidos.

Plan piloto

El primer paso de estos acuerdos relacionados con los minerales críticos será un plan piloto sobre el origen del litio y el níquel, que se irá extendiendo gradualmente con cinco nuevos minerales de este tipo cada año.

El objetivo es establecer mecanismos armonizados e interoperables que garanticen la trazabilidad y la transparencia con respecto a la procedencia de estas materias primarias.