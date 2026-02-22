El parque de hielo y nieve más grande del mundo cierra ante la subida de las temperaturas

El parque del Hielo y la Nieve, el parque temático más grande de su tipo en el mundo, ubicado en China, ha tenido que cerrar precipitadamente sus instalaciones al aire libre debido al aumento de las temperaturas, que provocó que buena parte de sus elementos decorativos y paisajes comenzaran a derretirse.

Parque chino del hielo y la nieve

Según la agencia oficial china, la edición número 27 de esta popular atracción invernal a cielo abierto, que se celebra en el noreste del país, finalizó su temporada antes de lo habitual este año debido al deshielo.

Con todo, a pesar de que los espacios al aire libre se despiden, la zona cubierta mantiene sus puertas abiertas.

El parque de Harbin se trata, tal y como ha apuntado Xinhua, de un parque temático ya consolidado que constituye una de las principales atracciones invernales de China.