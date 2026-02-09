Invertir en China, México y Latinoamérica, recomendación de analistas alemanes

La gestora de fondos alemana DJE Kapital recomienda en su informe mensual de inversión apostar por mercados y regiones emergentes como China, México y Latinoamérica ya que "siguen ofreciendo oportunidades selectivas". En su análisis apuntan que si continua la debilidad del dólar a medio plazo, se producen nuevos recortes de tipos de interés en Estados Unidos y se registra una mayor flexibilización monetaria "podrían generarse nuevas oportunidades en los mercados emergentes".

El informe destaca también que el inicio del año fue positivo en general en los mercados bursátiles, con las bolsas europeas superando a la estadounidense a principios del ejercicio, mientras que el mercado japonés también registró un rendimiento relativamente bueno.

Por sectores, las acciones de energía, materias primas e industriales tuvieron una demanda especialmente alta a nivel mundial el mes pasado, mientras que las acciones de tecnología y consumo cíclico tendieron a ser más débiles. En Europa, las acciones de materias primas, energía, servicios públicos e industriales se encontraban entre los segmentos más fuertes en enero, mientras que las acciones de medios de comunicación, seguros y automoción tuvieron un rendimiento más débil.

Cara al mes de marzo, la gestora apunta a una evolución positiva de los mercados con buenas perspectivas en general para la renta variable durante 2026. "Los indicadores adelantados están mejorando y las medidas de estímulo monetario y fiscal están apoyando la economía mundial. Sin embargo, la volatilidad podría aumentar en febrero y en los próximos meses. El sector industrial europeo sigue siendo prometedor, y sectores defensivos como las telecomunicaciones y los bienes de consumo básico también están bien posicionados para el entorno, al igual que las empresas agrícolas", señala el informe.

Para la gestora, el oro y los mercados emergentes siguen siendo interesantes como posibles incorporaciones a la cartera de inversiones. En el sector de bonos, la atención se centra en los vencimientos a medio plazo. En cuanto a la evolución del dólar, pronostica un movimiento lateral para los próximos meses.

Oportunidades en minería y redes eléctricas

En cuanto a las oportunidades de inversión, más allá de las ya señaladas, la gestora apunta que las condiciones financieras globales están mejorando lo que podría tener un impacto positivo en el sector industrial. "Una mayor inversión en minería, automatización, infraestructura de redes eléctricas y robótica podría seguir teniendo un impacto positivo en la industria europea. Además, las acciones industriales europeas tienen una valoración más favorable que sus homólogas estadounidenses", señala el informe. También apuntan que el sector de las telecomunicaciones cuenta con beneficios estables y una alta rentabilidad del flujo de caja libre.

Entre los riesgos que afrontan los mercados en los próximos meses, DJE Kapital hace referencia a los altos requisitos de capital que siguen demandando las inversiones masivas en el sector tecnológico estadounidense, lo que afecta a la liquidez del mercado. "Es probable que las posibles salidas a bolsa de OpenAI y Anthropic este año agraven aún más la situación de liquidez a partir del segundo semestre", señalan.

Sobre el posible nombramiento de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal, indican que se considera como una figura conservadora en materia de política monetaria, por lo que su mandato podría caracterizarse por una menor liquidez por parte del banco central estadounidense.

Riesgo por la subida de tipos en Japón

Por su parte, la subida de tipos de interés prevista en Japón podría afectar al presupuesto nacional y general "incertidumbre y turbulencias", advierten. "El diferencial de tipos de interés entre los bonos del gobierno estadounidense y japonés se ha reducido significativamente, lo que podría afectar la fortaleza del yen japonés a lo largo del año. Un yen fortalecido en medio del aumento de los tipos de interés podría poner fin a las operaciones de carry trade, lo que provocaría ventas masivas en las acciones tecnológicas y de riesgo estadounidenses y afectaría a la liquidez global", señala la gestora.

Por último, apuntan que otro riesgo clave para 2026 será el desarrollo de las inversiónes en inteligencia artificial. "Si se evidencia una sobreinversión y una baja rentabilidad de estas inversiones, esto lastraría considerablemente los mercados de capital globales", concluyen.