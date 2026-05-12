PCR semanal y control de temperatura dos veces al día: el protocolo de España para los contactos del MV Hondius

El gobierno de España ha actualizado el protocolo de seguimiento para los contactos vinculados al brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius para fijar los límites de la cuarentena y para establecer con claridad el tipo de controles que se llevarán a cabo.

Así, el documento elaborado por la Comisión de Salud Pública estipula que los contactos identificados deberán someterse a una PCR cada semana, mientras que el termómetro se pasará dos veces al día.

Además, puntualiza que también serán considerados contactos los pasajeros de avión situados en la misma fila o en las dos más próximas a un caso confirmado, además de los convivientes y las parejas sexuales.

Y, tras establecer para los pasajeros del crucero el 10 de mayo como fecha de inicio oficial de la cuarentena, que se prolongará hasta el 21 de junio, también apunta la posibilidad de relajar parcialmente las condiciones del aislamiento: si la primera PCR es negativa, el paciente podrá recibir visitas debidamente dotadas con equipos de protección individual y realizar salidas supervisadas por las zonas comunes de la planta con mascarilla FFP2.

En caso de que alguna de las personas en seguimiento desarrolle síntomas compatibles con la enfermedad —fiebre, tos, disnea, mialgias, vómitos o diarrea— será considerada caso probable y trasladada a una habitación de aislamiento con presión negativa para la realización de pruebas diagnósticas específicas. Tras una prueba de laboratorio positiva, ingresará en una unidad de aislamiento hasta su total recuperación.

El protocolo será reevaluado, como máximo, transcurridos 28 días, para adaptar las medidas a la evolución epidemiológica y al conocimiento científico disponible.